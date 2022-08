Stancanelli replica: “Mai fatto parte della banda Armao”

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli non ci sta e risponde al candidato presidente Gaetano Armao

CATANIA – L'europarlamentare di Fratelli d'Italia Raffaele Stancanelli non ci sta e risponde al candidato presidente Gaetano Armao che, intervistato da LiveSicilia (LEGGI QUI), aveva attaccato la "banda dei 4" del centrodestra, ovvero "Micciché, Stancanelli, Sammartino e Di Mauro".

La risposta di Stancanelli

“Armao dimentica – dice Stancanelli a LiveSicilia – che manco dall’assemblea regionale dal 2008, quindi non so quale azione abbia potuto fare”. L’europarlamentare difende anche gli atri tre esponenti politici finiti nel mirino di Armao: “Sono amici miei, come ce ne sono altre decine di amici, con cui posso parlare di politica, l’importante è che non abbia mai fatto parte della banda “Armao”, ben nota alle cronache politiche e giornalistiche”.

“Attacchi agli assessori”

Stancanelli precisa anche che non c'è stato alcun attacco nei confronti degli assessori del governo Musumeci.

“Della presunta violenza e aggressione – aggiunge l’europarlamentare – nei confronti dell’attività degli assessori, per amore di verità, vorrei che ognuno di essi dicesse che in 5 anni mai ho avuto occasione, né in pubblico, né in privato , di attaccarli per il loro operato, amministrativo e politico. Sono convinto che Falcone, Messina e Razza – conclude – sapranno darmi atto di questo”.