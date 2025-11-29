Stefania Petyx lascia “Striscia la Notizia” dopo 21 anni: l’annuncio social

La giornalista palermitana è stata la prima inviata donna del tg satirico

Stefania Petyx lascia “Striscia la Notizia” dopo 21 anni. A pochi giorni dalla diffusione della notizia che il tg satirico di Antonio Ricci tornerà in onda il prossimo gennaio in prima serata, la giornalista annuncia l’addio.

“È stata una parte fondamentale della mia vita – scrive su Instagram – un luogo dove le storie entravano ogni giorno nella mia casa e nel mio cuore”. “Ho cercato di dar voce a chi non veniva ascoltato – prosegue la 56enne – di portare luce dove c’era buio, di raccontare la realtà senza filtri”.

“Questa esperienza mi ha cambiata profondamente – rivela – ma oggi sento che è arrivato il momento di iniziare una nuova fase. Una fase che affronterò con la stessa passione, la stessa attenzione e lo stesso rispetto per le persone e per le storie che incontrerò”.

Cosa farà Stefania Petyx dopo “Striscia la Notizia”

Stefania Petyx non ha intenzione di appendere l’impermeabile giallo al chiodo. “Grazie a chi mi ha seguito, sostenuto, scritto, abbracciato nei momenti più difficili. Ci ritroviamo presto, con nuovi progetti”, conclude.

La giornalista palermitana è stata la prima inviata donna di “Striscia la Notizia”. La sua avventura è cominciata nel 2004. Smascherare ingiustizie, raggiri e cattiva amministrazione in Sicilia è stata la sua missione per 21 anni.

Cosa si cela dietro il look della “signora in giallo” della tv

In un’intervista rilasciata a “Yeslife” nel 2020, Stefania Petyx svelò perché sia lei che il suo inseparabile bassotto vestivano sempre di giallo. Fu Antonio Ricci, l’ideatore del tg satirico di Canale 5 a scegliere questo look.

“Aveva in mente dei piccoli supereroi sfigati – confidò – io ero un incrocio tra la signora in giallo e il signor Bonaventura. In quell’anno insieme a me nacquero Capitan Ventosa, Moreno Morello, avevamo tutti una visione fumettistica. Pensa che potevo avere una ventosa in testa, mamma mia cosa ho rischiato”.

“Le prime versioni erano complicatissime – raccontò – La prima che venne in testa ad Antonio era con in testa una specie di infiorata ma quel giorno non mi ricordo quante cose scavalcai e a fine servizio mi ritrovai con in testa solo un petalo e una foglia, tutto il resto si era perso e così capimmo che serviva una cosa più pratica. A me il mio impermeabile piace, quando ce l’ho addosso mi dà una sensazione piacevole, ancora oggi lo amo molto, è come il mantello per Superman”.

“Non sono una persona che resta con le mani in mano”

Nella medesima intervista, Stefania Petyx confessò di non avere un piano B nel caso in cui l’esperienza a “Striscia la Notizia” (in onda dal 1988, ndr) si fosse esaurita.

“Io sono talmente focalizzata su quello che faccio che non mi resta il tempo di per farmi questa domanda – spiegò – Io penso al momento, sono una pianificatrice del momento, giorno per giorno, poi il resto si vedrà. Sicuramente qualcosa arriverà, non sono una persona che resta con le mani in mano”.

Anche Max Laudadio lascia il tg satirico

Stefania Petyx non è l’unica a lasciare il tg satirico di Antonio Ricci. Max Laudadio ha annunciato l’addio nello stesso giorno della collega.

“Oggi chiudo una pagina importante della mia vita – ha fatto sapere – Dopo tanti anni, lascio Striscia la Notizia. È stato un viaggio intenso, una casa che mi ha fatto crescere come uomo e come professionista. Ho incontrato persone straordinarie, ho raccontato storie che mi hanno cambiato e ho cercato, ogni giorno, di essere utile a chi non aveva voce”.

“Arriva il momento in cui senti che è giusto fare un passo nuovo – ha aggiunto l’ormai ex inviato del tg di Canale 5 – Con gratitudine, rispetto e un po’ di emozione, apro una nuova porta della mia vita professionale. Non porto via nulla. Porto tutto con me. Nei prossimi giorni vi racconterò il progetto a cui sto lavorando e che desidero condividere con voi. Grazie, davvero. Max”.

Quando torna in onda “Striscia la Notizia”

“Striscia la Notizia” tornerà sugli schermi a gennaio ma non in access prime time, fascia ormai occupata da “La Ruota della Fortuna”. Per la prima volta, la trasmissione verrà proposta in prima serata su Canale 5. A renderlo noto è il Biscione attraverso un comunicato nel quale viene precisato che “l’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci”.

Nella nota, l’azienda di Cologno Monzese aggiunge inoltre che “la squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”.

A condurre i cinque appuntamenti speciali saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Al timone del tg satirico non vedremo, dunque, i palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia. In un’intervista rilasciata a LiveSicilia la scorsa estate, Lipari aveva definito il tg satirico di Antonio Ricci “uno dei posti più liberi dove io abbia mai lavorato”.