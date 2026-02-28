Per la prima volta nella storia del Festival, il conduttore in carica presenta il suo successore

È ufficiale! Stefano De Martino condurrà la 77esima edizione del Festival di Sanremo nel 2027. L’annuncio è arrivato in diretta durante la finale dell’edizione numero 76. Carlo Conti è sceso in platea per salutare il conduttore di “Affari Tuoi”, presente al Teatro Ariston.

Il golden boy della tv italiana ha ricordato l’appuntamento con “Stasera tutto è possibile” che tornerà in onda, in prima serata su Rai 2, a partire dal prossimo 4 marzo “con la solita ciurma di scalmanati”.

Conti: “Stefano De Martino condurrà Sanremo 2027”

“Stasera ho un grande onore, vi posso ufficialmente annunciare che Stefano sarà il nuovo conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival”, ha urlato Carlo Conti mettendo una mano sul petto al suo successore e passandogli il testimone davanti a milioni di italiani.

Un vero e proprio boato ha accolto l’annuncio. “Senti? Sono tutti d’accordo – ha sottolineato il conduttore toscano – ti meriti questo incarico, questo ulteriore passaggio di questa bellissima carriera che stai facendo”.

De Martino: “Carlo, non spegnere il telefono”

“Voglio ringraziarti perché ricevere questo testimone da te è un onore vero, un gesto di generosità non scontato che ricorderò per sempre”, ha replicato Stefano De Martino visibilmente emozionato.

“Voglio ringraziare la Rai per questa opportunità – ha aggiunto – e poi, come ci diciamo spesso quando siamo al telefono, ‘testa bassa e pedalare’. Quindi adesso vado a pedalare. Non spegnere il telefono”. “Lo sai, per te sono sempre a disposizione”, ha risposto Carlo Conti.

“Ciao Sanremo, ci vediamo presto”, ha detto De Martino congedandosi. “Sanremo 2027 ti aspetta, buon lavoro – ha concluso Conti – Che notizia! Sono molto contento per Stefano, gli auguro ogni bene possibile e immaginabile. Porterà avanti benissimo questa meravigliosa storia del Festival di Sanremo”.

Sanremo 2027, Clerici al fianco di Stefano De Martino?

Quello che è andato in scena al Teatro Ariston sabato 28 febbraio è un evento senza precedenti nella storia del Festival. Per la prima volta il presentatore in carica ha ceduto ufficialmente il posto a chi guiderà l’edizione successiva.

Fino a oggi, infatti, il nome del successore era sempre stato oggetto di indiscrezioni e discussioni accese. Nelle scorse ore, è filtrata l’indiscrezione secondo cui Antonella Clerici potrebbe affiancare Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027.

