“Stragi del ’92′” incontro all’istituto Falcone dello Zen a Palermo

L'evento è organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo

PALERMO – Sabato 23 maggio, dalle 10, all’Istituto comprensivo statale “Giovanni Falcone” (via Marchese Pensabene, 34 – Palermo) si terrà l’incontro “Le stragi del 1992 tra storia, politica e memoria” organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo nell’ambito del progetto Ricuciamo Palermo.

“Orgogliosi di essere ospiti allo Zen”

“È per noi motivo di orgoglio tornare allo Zen ospiti proprio della scuola intitolata a Falcone in un giorno così importante per la memoria di tutti – dice il professore Costantino Visconti, direttore del dipartimento Dems – Offriamo semplicemente quel che siamo, un gruppo di studiose e studiosi che mette a disposizione del dibattito pubblico analisi e riflessioni su quel periodo tragico che hanno preso la forma tradizionale del libro scritto da storici e anche quella più inusuale del docufilm, con l’intento di sollecitare approcci critici e discorsivi nell’ottica di costruire un’arena memoriale a sfondo il più possibile pluralistico”.

Seguirà alla 11.15 la presentazione del libro “1992 La memoria e la storia” di Tommaso Baris, Antonino Blando e Manoela Patti. Ne parleranno Giorgio Mulè, Giuseppe Provenzano e Carolina Varchi intervistati da Gaetano Savatteri.

Alle 12.30 il prefetto Bruno Frattasi, direttore dell’Acn, e il professore Enrico Napoli, Prorettore Vicario UniPa, consegneranno gli attestati di partecipazione agli studenti che hanno frequentato il corso in “Cybersecurity & Compliance”.