Misterbianco, Strano in Expo e le innovazioni per l’industria del futuro

L'evento sulle sfide e prospettive del settore tecnologico e industriale

CATANIA – Dal 15 al 17 aprile 2025, SiciliaFiera di Misterbianco ospiterà Strano in Expo. Saranno presenti oltre 130 espositori attivi nei settori dell’industria, dell’energia e dell’automazione. L’evento si propone come un punto di riferimento per aziende, professionisti e innovatori. L’obiettivo è confrontarsi sulle sfide e le prospettive del settore tecnologico e industriale.

L’inaugurazione di Strano in Expo

L’inaugurazione di Strano in Expo è prevista per martedì 15 aprile alle 10. I visitatori potranno esplorare un percorso espositivo dedicato alle tecnologie industriali avanzate. Il percorso sarà suddiviso in padiglioni tematici per facilitare il dialogo tra aziende e professionisti. Settori come energie rinnovabili, sicurezza e automazione industriale saranno centrali.

L’esposizione si rivolge a ingegneri, progettisti e installatori alla ricerca di soluzioni innovative. Anche aziende interessate a implementare nuove tecnologie potranno trovare spunti.

Fornitori e distributori di materiali elettrici e tecnologici avranno uno spazio di networking. Architetti e designer potranno esplorare le tendenze in illuminotecnica e arredo bagno.

Convegni, workshop e celebrazioni

Strano in Expo offrirà un programma di convegni e workshop con esperti del settore. Saranno condivise analisi e visioni strategiche sui temi chiave dell’industria. Durante l’evento si celebreranno anche gli 80 anni di attività di Strano S.p.A.. L’azienda è considerata un simbolo dell’innovazione e della qualità made in Italy.

Premi, solidarietà e ospite speciale

Ogni acquisto effettuato in fiera darà la possibilità di partecipare a estrazioni giornaliere. In palio premi come iPhone, Smart TV e la nuova Fiat Grande Panda. Strano S.p.A. sostiene il Banco Alimentare con l’iniziativa “Pasqua è Serenità”. Durante le tre giornate sarà possibile contribuire tramite il meccanismo dell’1×1000.

L’evento vedrà anche la partecipazione di Manuela Arcuri come ospite speciale. Strano in Expo si presenta come un appuntamento per chi vuole essere protagonista dell’innovazione industriale.