Studente con origini russe insultato e picchiato

Non è il primo caso che viene registrato e si teme una escalation

Dopo l’attacco della Russia nei confronti dell’Ucraina sono partiti anche gli attacchi nei confronti dei cittadini russi nel mondo.

Una di queste aggressioni si è registrata a Brescia nei confronti di un liceale che ha la madre di origini russe. A raccontarlo è il ‘Giornale di Brescia’ che ha intervistato la donna, autrice della denuncia per quanto accaduto al figlio. Incommentabile e inaccettabile, infatti, la violenza ai danni di uno studente come tanti, che ha come unica “colpa” della di avere origini russe.

“Viviamo qui da anni, non siamo responsabili di quello che sta accadendo. Anzi, il nostro popolo è vittima di tutto questo dolore nei confronti di un popolo fratello”, ha raccontato la donna.

La storia del ragazzo liceale di Brescia picchiato dai compagni perché in parte di origine russa, non è purtroppo l’unico fatto simile in Italia. Un episodio simile è accaduto in una scuola elementare. I casi sono al momento isolati, ma la preoccupazione c’è, nella penisola e non solo. Fatti del genere sono infatti in crescita in Europa. Mosca ha denunciato “aggressioni nei confronti di camionisti russi e bielorussi in Germania, Polonia e Italia” e “auto con targhe russe danneggiate”. Anche in altri Paesi, davanti alle sedi diplomatiche russe, si sono registrati episodi di violenza. Dalla Russia denunciano inoltre la campagna di discriminazione nei confronti di atleti, artisti e studenti russi.