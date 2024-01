“Sulla salva-ineleggibili condotta incostituzionale di tre deputati”

L'esposto presentato da Santo Primavera

CATANIA – “Ho dato già mandato al mio legale Andrea Nunzio Russo di presentare un esposto contro la condotta incostituzionale, e non solo, di tre deputati che hanno esitato in commissione Affari Istituzionali all’Ars la sanatoria salva-ineleggibili”. A parlare è Santo Primavera candidato alle ultime elezioni regionale.

“Tre deputati – prosegue – che siedono all’Ars, in I Commissione Affari Istituzionali, due componenti Fratelli d’Italia e uno il Movimento per l’Autonomia, appartenenti alla maggioranza di centrodestra siciliana, ignorano la nostra Carta Costituzionale. Questi, infatti, con l’astensione e l’assenza degli altri deputati hanno esitato, per il momento solo in Commissione, la sanatoria salva-ineleggibili, nonostante il circostanziato parere contrario in diritto dell’ufficio legislativo dell’Assemblea regionale siciliana.

Siamo davanti a gravi violazioni statutarie e dell’ordinamento giuridico perpetrate – conclude Primavera -. Non rimane altro che chiedere l’intervento della magistratura penale”.