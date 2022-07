Suoni ed emozioni, Catania abbraccia i Pinguini Tattici Nucleari – VIDEO

In dieci mila ieri sera hanno trasformato un concerto in un evento

1' DI LETTURA

CATANIA. L’invito a esserci rivolto dai Pinguini Tattici Nucleari è stato raccolto. Catania non ha mancato all’appuntamento di ieri sera alla Villa Bellini: una festa ma anche una dichiarazione d’intenti verso una band che ha dimostrato di essere cresciuta assieme al suo pubblico.

In dieci mila ieri sera hanno trasformato un concerto in un evento nel contesto del Summer Fest 2022.

Testi rigorosamente contemporanei, credibili e destinati a suonare attuali per tanto tempo ancora. Sono canzoni che accompagnano una generazione di giovani sballottati dalla pandemia ed in cerca di riferimenti che concedano l’opportunità di risalire quel lunghissimo fiume in piena fatto del frastuono di immagini e del sovraccarico si parole di questo periodo storico quasi indecifrabile.

La serata di ieri, è stata un vero e proprio viaggio pieno di volti, nomi e racconti che non ha concesso soste alla superficialità dei messaggi: la naturale leggerezza sta solo nell’approccio e lì si ferma lì. Tutto il resto è buona musica (fatta di altrettanti buoni musicisti) e spunti che racchiudono tanta vita e tanto presente.

Ieri sera alla Villa Bellini, i Pinguini Tattici Nucleari hanno contagiato tutti di bellezza, vita e attualità.

No, non sono solo canzonette.