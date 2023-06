Supereroi fanno visita ai bimbi ricoverati all’ospedale Sant’Elia FOTO

Per gli 'uomini coraggiosi' è la prima volta a Caltanissetta

2' DI LETTURA

CALTANISSETTA – Mattinata di festa per i bimbi, ricoverati e non, all’ospedale San’Elia di Caltanissetta dove i supereroi più amati hanno fatto una visita a sorpresa ai piccoli pazienti. Prima di entrare in reparto però si sono esibiti per tutti gli altri bimbi che li hanno ammirati mentre attaccati a delle corde si sono calati giù dal tetto.

Una volta scesi a terra sono stati abbracciati dai più piccini che hanno voluto fare le foto ricordo insieme. Poi, è stata la volta del momento più atteso: l’ingresso dei supereroi dell’associazione “Sea-SuperEroiAcrobatici” all’interno del reparto di Pediatria. I piccoli pazienti al loro arrivo hanno esultato e sono corsi ad abbracciarli.

Trobia: “I supereroi danno forza ai bimbi per affrontare la malattia”

“Siamo contentissimi dell’evento – ha detto il direttore del presidio ospedaliero, Benedetto Trobia – i supereroi danno forza ai bimbi per affrontare la malattia. Ma è stato una gioia vedere anche tanti bambini fuori dall’ospedale accorsi per fare una foto con il loro supereroe preferito”.

Volo: “Occasioni come queste danno carica ai bimbi malati”

Alla mattinata ha partecipato anche l’assessore alla Salute Giovanna Volo. “Iniziative come queste – ha detto l’assessore – sono decisamente una componente delle terapie molto importante, perché i bimbi in ospedale si abbattono nell’umore e invece occasioni di questo genere danno loro una grande carica di volontà a guarire”. Per i supereroi è la prima volta a Caltanissetta.

Scimeca: “Momento di grande orgoglio”

“Era una cosa che desideravamo e per noi è stato davvero un momento di grande orgoglio – spiega Giuseppe Scimeca, ambassador di Sea e volontario dell’associazione – perché normalmente veniamo contatti dagli ospedali questa volta invece è stata la stessa cittadinanza a volerci e per noi è stato un onore. La parte più bella per noi è quando entriamo negli ospedali e i genitori provano felicità a vedere i loro bimbi contenti trovando quel momento di conforto di cui hanno bisogno”.

L’iniziativa, subito accolta dalla direzione di presidio, è nata da un’idea del “Comitato Pari Opportunità” dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, presieduto da Salvatore Saia.