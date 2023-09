Tantillo attacca: “Serve un cambio nella giunta Lagalla”

Rivendicata l'assenza di un assessore per Forza Italia

PALERMO – “Forza Italia ha chiesto una sostituzione nella giunta Lagalla. Manca il rapporto con un assessore che prima ci rappresentava e ora non più”. A parlare è Giulio Tantillo, esponente di Forza Italia, presidente del Consiglio comunale di Palermo che stamane si è riunito nel quartiere di Brancaccio, a pochi giorni dal trentennale dell’omicidio di padre Pino Puglisi.

“Ciò diviene più pressante dal momento in cui abbiamo visto che un consigliere comunale di Forza Italia (Natale Puma, ndr) è passato al gruppo Misto. Ma non c’è alcun problema di maggioranza – aggiunge Tantillo – noi chiediamo di mantenere, attraverso una sostituzione, lo stesso numero di assessori che ci rappresentavano in giunta all’inizio della consilatura”.

Forza Italia rivendica la mancanza di un assessore, questo dopo l’abbandono del partito da parte di Andrea Mineo, che è molto vicino a Fratelli d’Italia.

“La maggioranza uscita dalle urne resta compatta – aggiunge il presidente del consiglio comunale – avevamo in aula 24 consiglieri e tanti sono rimasti. Qualcuno ha solo cambiato collocazione nell’ambito del centrodestra. Ma bisogna rispettare le regole della politica. Forza Italia è il partito che ha avuto più voti alle elezioni e resta il gruppo più rappresentato in Consiglio”.

“Chiedere la sostituzione di un assessore è un diritto di Forza Italia – conclude Tantillo – su questo è intervenuto legittimamente anche il presidente della Regione Renato Schifani perché il riequilibrio in giunta non venga rimandato alle calende greche”.