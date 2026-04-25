 Minardo commissario FI in Sicilia, il sostegno di Fabrizio Tantillo
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Tantillo (Forza Italia giovani), sostegno a Minardo

Fabrizio Tantillo Minardo
Il supporto del coordinatore di Forza Italia giovani
LA NOMINA
di
1 min di lettura

“A nome mio personale e dell’intero movimento giovanile di Forza Italia in Sicilia, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Nino Minardo per l’incarico di Commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. Siamo certi che saprà proseguire e rafforzare il percorso di coinvolgimento dei giovani, valorizzandone idee, energie e partecipazione attiva, affinché continuino a essere un pilastro fondamentale del partito nell’isola. Un sincero ringraziamento a Marcello Caruso per l’impegno profuso in questi anni e i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico di Responsabile nazionale del Dipartimento Insularità”. Lo dichiara Fabrizio Tantillo, coordinatore di Forza Italia giovani in Sicilia, in riferimento alla nomina di Nino Minardo a Commissario regionale di Forza Italia in Sicilia.

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