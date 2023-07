Taormina, la Aditus vince al Tar: “Cateno ha solo da imparare”

Braccio di ferro “amministrativo”, la società di gestione del Palacongressi e del Teatro pizzica il primo cittadino

1' DI LETTURA

TAORMINA – “Cateno De Luca ha soltanto da imparare”. Frecciatina al sindaco di Taormina e vittoria al Tar, la Aditus, società che gestiste il centro congressi e il Teatro Antico, conquista una casella importante nella partita a scacchi col primo cittadino. Sullo sfondo, un braccio di ferro che dura da tempo.

“Appalto regolare”

Cateno De Luca aveva annullato, in autotutela, l’aggiudicazione della concessione del servizio di gestione del Palacongressi dopo aver annunciato, in diretta, il risultato della relazione del segretario generale e un lungo elenco di presunte anomalie: dal canone annuo troppo basso, a fronte di prezzi di affitto delle sale molto alti, alla durata della concessione, “scaduta – diceva de Luca – se si considerano correttamente i mesi di stop covid”. Ma la Aditus ha vinto al Tar e adesso rivendica che “le verifiche in atto da parte del Comune – dice la società – non hanno alcuna incidenza sul risultato della gara pubblica conclusa con l’aggiudicazione del servizio in favore della ricorrente che, pertanto, è assolutamente legittima”.

Le richieste al sindaco

La Aditus chiede al primo cittadino di “rispettare la sentenza, a prescindere dalle verifiche che correttamente, essendo un immobile di proprietà del Comune, sta facendo”.

La società rivendica di aver vinto “una regolare gara d’appalto a procedura aperta” e scaglia una frecciatina al primo cittadino, che aveva bollato la questione come “emblema della triste storia del sistema Taormina”.

La provocazione

“Ben vengano – conclude la Aditus – tante tristi storie come questa, di trasparenza nella gestione della cosa pubblica, dalla quale ‘il sindaco senza se e senza ma’ ha soltanto da imparare”.