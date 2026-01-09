Muore all’improvviso a 25 anni, il malore a pochi giorni dal parto

A lanciare l'allarme è stato il marito

Donna di 25 anni muore all’improvviso pochi giorni dopo il parto. Il dramma si è consumato nella serata di giovedì 8 gennaio in un’abitazione alla periferia di Taranto.

La giovane si trovava nella sua casa ubicata nella borgata di Lama quando ha accusato un improvviso malore. A lanciare l’allarme è stato il marito.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza riuscire a evitarne il decesso.

Muore dopo il parto avvenuto lo scorso 24 dicembre

La 25enne aveva dato alla luce il suo primo figlio lo scorso 24 dicembre presso l’Ospedale Santissima Annunziata ed era stata dimessa quattro giorni dopo, il 28 dicembre.

Durante il ricovero le era stata praticata una trasfusione di sangue a causa di uno stato anemico, ma secondo quanto emerso non si erano registrate criticità cliniche né complicazioni successive al parto. Dopo le dimissioni, la donna aveva fatto regolare ritorno nella propria abitazione.

Indagini in corso

Sulle cause della morte sono in corso accertamenti. Non viene esclusa la possibilità di disporre ulteriori esami medico-legali per chiarire le circostanze del decesso. La vicenda è ora all’attenzione della Procura della Repubblica di Taranto.

Il pubblico ministero Remo Epifani ha affidato a un medico legale l’ispezione cadaverica. Al momento, tuttavia, l’autopsia non risulta ancora formalmente autorizzata.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA