Tardino: “Sudano è la candidata della Lega offerta al centrodestra”

Il commissario regionale el Carroccio risponde agli alleati.

CATANIA – La Lega fa quadrato attorno a Valeria Sudano. La commissaria regionale del partito risponde con una nota a Raffaele Lombardo che ieri aveva messo in dubbio che la corsa della deputata fosse concreta con il Carroccio. “Intervengo a chiarimento delle posizioni fantasiose che si sono lette e sentite oggi finalizzate, invano, ad incrinare i rapporti con gli alleati. La proposta della candidatura a sindaco della nostra deputata Valeria Sudano, che è il nostro candidato – convintamente offerto al tavolo del centrodestra- e che come noto, ha ricevuto l’endorsement pubblico del nostro segretario federale e leader Matteo Salvini, è già in campo da settimane ed ha tutte le carte in regola per ricoprire questo prestigioso incarico. L’uscita con i manifesti non è nulla di diverso da ciò che, in altre competizioni elettorali tanto importanti quanto Catania, hanno fatto altri candidati della coalizione, cosa che non ha escluso poi di arrivare ad una scelta condivisa”, si legge nella nota.

“Nel rispetto della coalizione e con spirito di servizio nei confronti dei cittadini, la Lega ha mostrato da sempre, e non solo ora, di tenere particolarmente a Catania, e alla Sicilia tutta, con il Salva-Catania che ne ha evitato il dissesto, con 3,4 miliardi di euro destinati al completamento dell’Alta Velocità tra Palermo e Catania e, da ultimo, con il decreto Ponte, per collegare l’isola all’Europa. Ricordo, inoltre, il nostro lavoro, che ha condotto all’inserimento del principio di insularità in Costituzione, che troverà piena attuazione anche nel contesto dell’applicazione dell’autonomia differenziata, come già dichiarato dal ministro Calderoli. Una forza di governo nazionale, leale e coesa, che intende rispettare gli impegni presi con gli elettori, e che è orgogliosamente al governo della Regione, in cui rivendica un ruolo importante, al fianco del Presidente Schifani, cui siamo legati da un rapporto di fiducia, stima e piena collaborazione, nell’interesse dei siciliani”, conclude Tardino.