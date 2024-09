“Temi, sinergie, opportunità”: l’incontro di Rotary e Camera di commercio

Il convegno sul settore agroalimentare siciliano

CATANIA – Mercoledì 25 settembre, alle ore 10, presso la Camera di Commercio del Sud Est ( via Duca degli Abruzzi 4, Siracusa), si terrà l’incontro dal titolo “Temi, sinergie, opportunità”. L’appuntamento si inserisce nel fitto programma del G7 su Agricoltura e Pesca in scena a Siracusa fino al 28 settembre.

Ad aprire l’evento Giuseppe Pitari, Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, e Giuseppe Vasques, Presidente Confesercenti Siracusa . Modera il giornalista Carmelo Miduri. Modera il giornalista Carmelo Miduri.

Gli interventi in programma

Tra gli interventi in programma: Marco Giudice Vice presidente Confesercenti Siracusa; Giovanni Fichera, Docente Istituto Alberghiero Siracusa; Giombattista Sallemi, coordinatore della commissione per lo “Spreco Alimentare “ del Distretto Rotary 2110; Giuseppe Mancini, Coordinatore Iniziative per la Sostenibilità, l’Eccellenza e l’innovazione Area Orientale – Distretto 2110 A.R. 2024-2025 e Presidente AIAT; Gea Conti Oliveri Docente UniCt di Igiene generale e applicata; Antonella Luciano Ricercatrice ENEA e ingegnere AIAT; Nino Carlino Presidente Distretto Pesca COSVAP.

“E’ un’occasione importante per far conoscere il lavoro che il Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta svolge ogni giorno per dare risalto alle eccellenze del territorio e alla loro promozione e valorizzazione” commenta il Governatore Pitari.

“In particolare – continua Pitari – è fondamentale creare sinergie ed alleanze per un bene comune che è quello del settore agroalimentare siciliano, un segmento produttivo che esercita una forte attrazione, principalmente, in termini di flussi turistici. Noi come Rotary crediamo nell’importanza del confronto per generare crescita e valorizzazione”.