Tenta di sparare a due parenti: bloccato dai carabinieri

Momenti di tensione in un’officina meccanica del centro cittadino

TRAPANI – Momenti di paura a Campobello di Mazara, dove un uomo è stato bloccato dai carabinieri dopo avere tentato, secondo una prima ricostruzione, di sparare ad alcuni parenti all’interno di un’officina meccanica del centro del paese.

L’uomo sarebbe arrivato sul posto armato di pistola e avrebbe cercato di fare fuoco contro due familiari. L’intervento dei militari dell’Arma ha evitato conseguenze più gravi.

Dopo essere stato fermato, è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri per gli accertamenti del caso. Al momento gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e non è ancora chiaro il movente del gesto.