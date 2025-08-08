La coltellata e il tentato omicidio nel Catanese, un arresto VIDEO

Il fatto è accaduto al culmine di una lite alla quale hanno assistito diversi testimoni

RIPOSTO (CATANIA) – Arresti domiciliari per un 35enne di Riposto, Francesco La Motta, accusato di tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello.

Tentato omicidio a Riposto, le indagini

I fatti risalgono al 20 maggio scorso. Nella circostanza, i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale di Giarre dove il personale medico del pronto soccorso aveva segnalato che si era presentato un uomo con ferite da arma da taglio. Nell’immediatezza, la vittima ha fornito una versione dei fatti palesemente falsa per sviare le indagini nel timore di subire ritorsioni.

Ma grazie ad alcuni testimoni e all’acquisizione di video riprese, è emerso che tra l’indagato e il ferito vi era stata una lite. Al culmine della quale quest’ultimo sarebbe stato colpito con un coltello a scatto all’addome e all’avambraccio sinistro, con lesioni tali da provocare una prognosi stimata tra i 20 e i 40 giorni, oltre a un indebolimento permanente della funzione contenitiva della parete addominale.