Il colpo lo scorso giugno, ora gli arresti dei carabinieri

TERMINI IMERESE – Sono accusati di avere fatto irruzione in casa di un’anziana a Termini Imerese per rapinarla. I carabinieri del reparto territoriale hanno arrestato Dante D’Ambrogio e Loreto Vittorio Martorana, di 54 e 48 anni.

L’inchiesta è della Procura termitana che ha chiesto al gip un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’accusa è rapina pluriaggravata. C’è un video che immortala il momento in cui i due banditi entrano in casa della vittima di 89 anni. Era lo scorso 22 giugno. La donna aggredita e imbavagliata fu costretta ad aprire la cassaforte che conteneva 70.000 euro in contanti.

I carabinieri non hanno dubbi sulla loro identificazione. Nelle immagini vengono immortalati mentre si avvicinano alla casa. Indossavano dei cappellini. Prima vi passano passano davanti, poi trinano indietro ed entrano nella casa attraverso una persiana a piano terra.