Termovalorizzatori, Cuffaro: ora tutti sono d’accordo

La stoccata a Musumeci, Cordaro e Calenda

PALERMO – “Sono strabiliantemente soddisfatto nell’apprendere che si allunga sempre di più la lista dei politici che sono favorevoli ai termovalorizzatori: al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, all’assessore Toto Cordaro, a Carlo Calenda e a molti altri, oggi, si aggiunge anche Matteo Salvini”. Lo dichiara il commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro.

“Nel 2001, nel programma votato dai siciliani che mi ha visto eletto presidente della Regione – aggiunge Cuffaro – avevo inserito i termovalorizzatori. La realizzazione era prevista nel mio Piano rifiuti che approvai in giunta e che mi fu validato dal ministero dell’Ambiente e dall’Unione Europea. Unico piano dei rifiuti ancora in vigore. Abbiamo fatto la gara d’appalto e abbiamo cominciato a realizzarli. Dopo di me si è deciso di bloccare i termovalorizzatori – sottolinea Cuffaro – e di riaprire le mega discariche. Questo accadde 20 anni fa quando si potevano realizzare i termovalorizzatori perché c’era il Contributo del Cip 6, che ora non c’è più ed il costo dello smaltimento era favorevole. Comunque sono contento, meglio tardi che mai”.