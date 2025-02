Termovalorizzatori, la Lega “al fianco del governatore Schifani”

Le parole del segretario regionale Germanà

PALERMO – “Gli input inequivocabili del presidente della Regione Renato Schifani sulla realizzazione dei termovalorizzatori stanno facendo uscire la Sicilia dallo stato comatoso in cui l’avevano relegata i governi di centrosinistra: campioni dei no e dell’inefficienza. Sosteniamo ciò che il governo siciliano sta facendo con una programmazione a breve termine che permetterà alla Sicilia, entro tre anni, di avere due impianti di termovalorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. È sara una vera svolta per il sistema di smaltimento”. Lo afferma il senatore Nino Germana, segretario regionale della Lega in Sicilia, in merito all’audizione del governatore in commissione Ecomafie.

“La Lega al fianco di Schifani”

“Come Lega siamo supportiamo il presidente e siamo al suo fianco in tante battaglie – prosegue Germanà – , ricordo quella sui dissalatori e non ultima quella sulla diga Trinità per le quali anche il Mit, dicastero guidato dal nostro leader Matteo Salvini, sta facendo la sua parte. Non accettiamo lezioni, ad esempio, dai Cinquestelle che in materia di rifiuti esprimono solo idee confuse e arcaiche. La Sicilia dovrà uscire dall’emergenza grazie ai nuovi impianti ed al Piano rifiuti su cui il governo Schifani è impegnato fortemente”.