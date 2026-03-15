Terremoti, cinque scosse nel Messinese

L'ultima all'alba

Quattro scosse di terremoto sono state rilevate nel giro di poche ore, tra la sera e la notte del 14 marzo. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia le ha registrate al largo delle isole Eolie.

La più forte

La più forte, di magnitudo 3.7, alle 19,25, seguita, alle 19,57, da un’altra scossa, stavolta di magnitudo 2.9, e alle 20,06 da una di magnitudo 2.2. Un’altra alle 23.08 di magnitudo 2.4.

La quinta scossa

Una quinta scossa, ancora una volta nel Messinese, è stata registrata dai sismografi ventuno minuti dopo le sei di stamattina, domenica 15 marzo, con magnitudo 2.1 nella zona di Alcara Li Fusi, a sette chilometri di profondità.