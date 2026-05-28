 Il tesoro di Messina Denaro: intervengono le istituzioni
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Il tesoro di Messina Denaro, Schifani: “Colpo durissimo ai patrimoni mafiosi”

Renato Schifani
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PALERMO – “Esprimo il mio plauso alla Direzione distrettuale antimafia di Palermo e alla Guardia di finanza per la straordinaria operazione che ha portato al sequestro di beni riconducibili a Matteo Messina Denaro”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, dopo l’operazione della dda di Palermo.

“Un risultato di grande rilievo – aggiunge Schifani – nel contrasto alla criminalità organizzata e ai suoi interessi economici, frutto di un efficace lavoro investigativo internazionale. La lotta alla mafia non conosce pause e l’esito di oggi ne rappresenta una concreta e importante conferma”.

Cracolici (Pd): “Plauso ai magistrati”

“Esprimo il mio plauso ai magistrati della Dda e alle forze dell’ordine per l’operazione internazionale sul tesoro del boss Matteo Messina Denaro” che “è stato il rappresentante di un sistema capace di infiltrarsi nell’economia legale e intrattenere relazioni, con un potere mafioso fatto di connivenze che ancora oggi è molto presente e che tocca a tutti noi contrastare”.

Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici.

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