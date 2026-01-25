Top 100 TheFork, otto ristoranti siciliani tra i migliori d’Italia

Otto le insegne nostrane presenti nella Top 100. Quali sono e dove si trovano

Svelata la classifica TheFork con i 100 migliori ristoranti d’Italia del 2025, premiati dai clienti. La Top 100 viene stilata tenendo conto del punteggio dei locali, delle recensioni, delle prenotazioni oltre che delle visite su sito e app.

La nuova graduatoria annuale di TheFork premia non solo la qualità dell’offerta gastronomica, ma anche progetti imprenditoriali capaci di coniugare cucina, inclusione sociale e identità. In cima alla classifica si colloca PizzAut Monza, il locale fondato da Nico Acampora che impiega ragazzi autistici con contratti strutturati, pensati per garantire autonomia personale e stabilità economica.

Un modello già noto a livello nazionale, anche per un’iniziativa dell’aprile 2025, quando il locale realizzò una pizza speciale per Papa Francesco. Il progetto PizzAut è attivo su due sedi: oltre a Monza, anche a Cassina de’ Pecchi, presente in classifica al quinto posto.

TheFork, i migliori dieci ristoranti d’Italia

Alle spalle di PizzAut Monza si posiziona Locanda Marchesani di Pomezia, che conquista la medaglia d’argento, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Salotto Portinari Bar & Bistrot ubicato a Firenze. Il capoluogo toscano compare nuovamente al quarto posto con IO – Osteria Personale, seguita da PizzAut – Cassina de’ Pecchi.

Dal sesto al decimo posto troviamo realtà eterogenee per stile e territorio: Altavela Ristorante (Fiumicino), La Vacaria (Venezia), Chiaroscuro (Roma), Minta (Milano) e La Filanda (Macherio).

La distribuzione geografica

All’interno della Top 100 trovano spazio anche ristoranti di alta cucina già presenti nelle guide specializzate. Tra questi figurano Dina (49°), il tre stelle Michelin Da Vittorio, nuova entrata al 91°, Bu:r di Eugenio Boer (92°) e il bistellato Glam di Enrico Bartolini, che chiude la classifica al 100° posto.

La distribuzione geografica riflette l’utilizzo della piattaforma TheFork, particolarmente diffusa nelle aree turistiche e nel Nord Italia: 51 ristoranti si trovano nelle regioni settentrionali, 31 al Centro e 18 tra Sud e isole. Il Piemonte è la regione più rappresentata, con 13 locali inseriti. Nella top 10, quattro sono le insegne lombarde.

I ristoranti siciliani premiati dagli utenti di TheFork

Nel 2025 la Sicilia registra otto presenze complessive. Il miglior piazzamento è quello de Il Canto delle Sirene di Aci Castello (Catania), che con una valutazione di 9,6 entra nel primo terzo della classifica nazionale (27°). La proposta culinaria, basata su materie prime locali rielaborate in chiave contemporanea, ha convinto il pubblico per coerenza e qualità dell’esperienza.

A Palermo spiccano due indirizzi consolidati: Tokyo Express (32°), noto per la sua interpretazione moderna della cucina giapponese, e CR 21 (50°), bistrot nel centro storico recentemente inserito anche nella Guida Michelin.

È soprattutto il capoluogo siciliano a sostenere la presenza regionale nella Top 100, con cinque ristoranti tra città e provincia. Oltre ai locali palermitani già citati, compaiono La Strummula Restaurant (56°), Santana Montepellegrino (57°), Kàlamo (60°), Nova (71°) e Maurone – Brace Primordiale (82°).

TheFork Top 100 Italia 2025

• 1. PizzAut Monza – Monza

• 2. Locanda Marchesani – Pomezia (Roma)

• 3. Salotto Portinari Bar & Bistrot – Firenze

• 4. IO Osteria Personale – Firenze

• 5. PizzAut – Cassina de’ Pecchi – Cassina de’ Pecchi (Milano)

• 6. Altavela Ristorante – Fiumicino (Roma)

• 7. La Vacaria – Venezia

• 8. Chiaroscuro – Roma

• 9. Minta – Milano

• 10. La Filanda – Macherio (Monza e Brianza)

• 11. Bequadro Restaurant And Sound – Parma

• 12. Locanda Casa Bardacchino – Mango (Cuneo)

• 13. Sintesi – Ariccia (Roma)

• 14. Osteria 41 – Sant’Eraclio, Foligno (Perugia)

• 15. Florentia – Firenze

• 16. Panigacci Milano Bistrot – Milano

• 17. Cafè Corrientes – Roma

• 18. Doc Enobistrot-Cruderia & Cucina – Roma

• 19. Legàmi – Morro d’Oro (Teramo)

• 20. La Cloche 1967 – Torino

• 21. Habemus Papam – Salerno

• 22. Dong Oriental Experience – Torino

• 23. Integrale Breakfast & Restaurant – Sirmione (Brescia)

• 24. La Minerva Rooftop – Capri (Napoli)

• 25. La Ripadoro – Rivalto, Chianni (Pisa)

• 26. Il Carroccio – Dalmine (Bergamo)

• 27. Canto delle Sirene – Aci Castello (Catania)

• 28. La Gratella – Firenze

• 29. Antica Osteria il Ronchettino – Milano

• 30. Futura Cucina Italiana – Firenze

• 31. Degusteria Italiana agli Uffizi – Firenze

• 32. Tokyo Express – Palermo

• 33. Saporimaestri – Milano

• 34. Barbacoa Churrascaria – Milano

• 35. Graal – Nocera Inferiore (Salerno)

• 36. Raw Bistrot – Costa Volpino (Bergamo)

• 37. Casa Corsetti – Magione (Perugia)

• 38. Enoteca Ristorante Innocenti Wines – Firenze

• 39. Belle Epoque – Capri (Napoli)

• 40. B.O.r.G.O. – Firenze

• 41. La Ferramenta del Gusto Emiliano – Torino

• 42. Taberna – Castelnuovo Magra (La Spezia)

• 43. Da Mario – Roma

• 44. Primo Urban Bistrot-Cruderia Pinseria – Roma

• 45. Locanda York – Pisignano, Vernole (Lecce)

• 46. Trappito Stracca-Ristorante & Masseria didattica – Alezio (Lecce)

• 47. Cuoco e Camicia – Roma

• 48.Trattoria alla Pesa – Sorgà (Verona)

• 49. Dina – Gussago (Brescia)

• 50. CR 21 – Palermo

• 51. Casual Fish & Sushi – Reggio Calabria

• 52. Ristorante Enoteca Strozzi – Firenze

• 53. La Taverna di Fucile – Montepulciano (Siena)

• 54. Achar – Milano

• 55. My Venice Restaurant – Venezia

• 56. La Strummula Restaurant – Santa Flavia (Palermo)

• 57. Santana Montepellegrino (Palermo)

• 58. Il Podere di Marfisa – Farnese (Viterbo)

• 59. Lume Osteria Alle Scalette – Roma

• 60. Kàlamo – Bagheria (Palermo)

• 61. Noa – Roma

• 62. La Locanda Dell’Angelo Millesimo – Millesimo (Savona)

• 63. Indian Palace – Firenze

• 64. Ristrot Guviol – Torino

• 65. La Camendra – Calamandrana (Asti)

• 66. Komorebi – Lido di Ostia (Roma)

• 67. Kikko San-Sushi Ramen Izakaya – Salerno

• 68. La Duja Ristorante & Vineria – Ciriè (Torino)

• 69. La Piazzetta – Origgio (Varese)

• 70. Alessandro Mecca Al Castello di Grinzane Cavour – Grinzane Cavour (Cuneo)

• 71. Nova – Palermo

• 72. I Due Buoi – Olivola (Alessandria)

• 73. Sakeya – Milano

• 74. Agriturismo Le Tese – Lazise (Verona)

• 75. Linfa – San Gimignano (Siena)

• 76. Irori Sushi Restaurant – Capriolo (Brescia)

• 77.Bistrot de Venise – Venezia

• 78. Podere 1384 – Castellina in Chianti (Siena)

• 79. Osteria del Pesce e non solo – Rovigo

• 80. Botinero – Milano

• 81. i’Qortile – Firenze

• 82. Maurone-Brace Primordiale – Bagheria (Palermo)

• 83. L’Altro Relais – Collevalenza, Todi (Perugia)

• 84. La Filanda Ristorante in Valmadrera – Valmadrera (Lecco)

• 85. Vitantonio Lombardo Ristorante – Matera

• 86. Fenil Conter – Pozzolengo (Brescia)

• 87. Posto Ristoro-Tapas Bar – Torino

• 88. Lemò Agrirestaurant – Sorrento (Napoli)

• 89. Barbagianni Fine Dining – Colle di Val d’Elsa (Siena)

• 90. Fuego y Brasa – Torino

• 91. Da Vittorio – Brusaporto (Bergamo)

• 92. Eugenio Boer Ristorante Bu:r – Milano

• 93. Autentico – Cherasco (Cuneo)

• 94. Ristorante Silos – Torino

• 95. Sapori Solari – Bari

• 96.Vez Ristorante – San Marzano di San Giuseppe (Taranto)

• 97. Ibisco Garden Restaurant – Sorrento (Napoli)

• 98. Affinity-Kitchen & Alchemy – Roma

• 99. Kikko Ramen-Pan-Asian-Bistrot – Salerno

• 100. Glam di Enrico Bartolini – Venezia

LEGGI ANCHE: Gambero Rosso, otto pizzerie siciliane tra le migliori d’Italia