Top 100 TheFork, otto ristoranti siciliani tra i migliori d’Italia

Svelata la classifica TheFork con i 100 migliori ristoranti d’Italia del 2025, premiati dai clienti. La Top 100 viene stilata tenendo conto del punteggio dei locali, delle recensioni, delle prenotazioni oltre che delle visite su sito e app.
La nuova graduatoria annuale di TheFork premia non solo la qualità dell’offerta gastronomica, ma anche progetti imprenditoriali capaci di coniugare cucina, inclusione sociale e identità. In cima alla classifica si colloca PizzAut Monza, il locale fondato da Nico Acampora che impiega ragazzi autistici con contratti strutturati, pensati per garantire autonomia personale e stabilità economica.
Un modello già noto a livello nazionale, anche per un’iniziativa dell’aprile 2025, quando il locale realizzò una pizza speciale per Papa Francesco. Il progetto PizzAut è attivo su due sedi: oltre a Monza, anche a Cassina de’ Pecchi, presente in classifica al quinto posto.
TheFork, i migliori dieci ristoranti d’Italia
Alle spalle di PizzAut Monza si posiziona Locanda Marchesani di Pomezia, che conquista la medaglia d’argento, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Salotto Portinari Bar & Bistrot ubicato a Firenze. Il capoluogo toscano compare nuovamente al quarto posto con IO – Osteria Personale, seguita da PizzAut – Cassina de’ Pecchi.
Dal sesto al decimo posto troviamo realtà eterogenee per stile e territorio: Altavela Ristorante (Fiumicino), La Vacaria (Venezia), Chiaroscuro (Roma), Minta (Milano) e La Filanda (Macherio).
La distribuzione geografica
All’interno della Top 100 trovano spazio anche ristoranti di alta cucina già presenti nelle guide specializzate. Tra questi figurano Dina (49°), il tre stelle Michelin Da Vittorio, nuova entrata al 91°, Bu:r di Eugenio Boer (92°) e il bistellato Glam di Enrico Bartolini, che chiude la classifica al 100° posto.
La distribuzione geografica riflette l’utilizzo della piattaforma TheFork, particolarmente diffusa nelle aree turistiche e nel Nord Italia: 51 ristoranti si trovano nelle regioni settentrionali, 31 al Centro e 18 tra Sud e isole. Il Piemonte è la regione più rappresentata, con 13 locali inseriti. Nella top 10, quattro sono le insegne lombarde.
I ristoranti siciliani premiati dagli utenti di TheFork
Nel 2025 la Sicilia registra otto presenze complessive. Il miglior piazzamento è quello de Il Canto delle Sirene di Aci Castello (Catania), che con una valutazione di 9,6 entra nel primo terzo della classifica nazionale (27°). La proposta culinaria, basata su materie prime locali rielaborate in chiave contemporanea, ha convinto il pubblico per coerenza e qualità dell’esperienza.
A Palermo spiccano due indirizzi consolidati: Tokyo Express (32°), noto per la sua interpretazione moderna della cucina giapponese, e CR 21 (50°), bistrot nel centro storico recentemente inserito anche nella Guida Michelin.
È soprattutto il capoluogo siciliano a sostenere la presenza regionale nella Top 100, con cinque ristoranti tra città e provincia. Oltre ai locali palermitani già citati, compaiono La Strummula Restaurant (56°), Santana Montepellegrino (57°), Kàlamo (60°), Nova (71°) e Maurone – Brace Primordiale (82°).
TheFork Top 100 Italia 2025
• 1. PizzAut Monza – Monza
• 2. Locanda Marchesani – Pomezia (Roma)
• 3. Salotto Portinari Bar & Bistrot – Firenze
• 4. IO Osteria Personale – Firenze
• 5. PizzAut – Cassina de’ Pecchi – Cassina de’ Pecchi (Milano)
• 6. Altavela Ristorante – Fiumicino (Roma)
• 7. La Vacaria – Venezia
• 8. Chiaroscuro – Roma
• 9. Minta – Milano
• 10. La Filanda – Macherio (Monza e Brianza)
• 11. Bequadro Restaurant And Sound – Parma
• 12. Locanda Casa Bardacchino – Mango (Cuneo)
• 13. Sintesi – Ariccia (Roma)
• 14. Osteria 41 – Sant’Eraclio, Foligno (Perugia)
• 15. Florentia – Firenze
• 16. Panigacci Milano Bistrot – Milano
• 17. Cafè Corrientes – Roma
• 18. Doc Enobistrot-Cruderia & Cucina – Roma
• 19. Legàmi – Morro d’Oro (Teramo)
• 20. La Cloche 1967 – Torino
• 21. Habemus Papam – Salerno
• 22. Dong Oriental Experience – Torino
• 23. Integrale Breakfast & Restaurant – Sirmione (Brescia)
• 24. La Minerva Rooftop – Capri (Napoli)
• 25. La Ripadoro – Rivalto, Chianni (Pisa)
• 26. Il Carroccio – Dalmine (Bergamo)
• 27. Canto delle Sirene – Aci Castello (Catania)
• 28. La Gratella – Firenze
• 29. Antica Osteria il Ronchettino – Milano
• 30. Futura Cucina Italiana – Firenze
• 31. Degusteria Italiana agli Uffizi – Firenze
• 32. Tokyo Express – Palermo
• 33. Saporimaestri – Milano
• 34. Barbacoa Churrascaria – Milano
• 35. Graal – Nocera Inferiore (Salerno)
• 36. Raw Bistrot – Costa Volpino (Bergamo)
• 37. Casa Corsetti – Magione (Perugia)
• 38. Enoteca Ristorante Innocenti Wines – Firenze
• 39. Belle Epoque – Capri (Napoli)
• 40. B.O.r.G.O. – Firenze
• 41. La Ferramenta del Gusto Emiliano – Torino
• 42. Taberna – Castelnuovo Magra (La Spezia)
• 43. Da Mario – Roma
• 44. Primo Urban Bistrot-Cruderia Pinseria – Roma
• 45. Locanda York – Pisignano, Vernole (Lecce)
• 46. Trappito Stracca-Ristorante & Masseria didattica – Alezio (Lecce)
• 47. Cuoco e Camicia – Roma
• 48.Trattoria alla Pesa – Sorgà (Verona)
• 49. Dina – Gussago (Brescia)
• 50. CR 21 – Palermo
• 51. Casual Fish & Sushi – Reggio Calabria
• 52. Ristorante Enoteca Strozzi – Firenze
• 53. La Taverna di Fucile – Montepulciano (Siena)
• 54. Achar – Milano
• 55. My Venice Restaurant – Venezia
• 56. La Strummula Restaurant – Santa Flavia (Palermo)
• 57. Santana Montepellegrino (Palermo)
• 58. Il Podere di Marfisa – Farnese (Viterbo)
• 59. Lume Osteria Alle Scalette – Roma
• 60. Kàlamo – Bagheria (Palermo)
• 61. Noa – Roma
• 62. La Locanda Dell’Angelo Millesimo – Millesimo (Savona)
• 63. Indian Palace – Firenze
• 64. Ristrot Guviol – Torino
• 65. La Camendra – Calamandrana (Asti)
• 66. Komorebi – Lido di Ostia (Roma)
• 67. Kikko San-Sushi Ramen Izakaya – Salerno
• 68. La Duja Ristorante & Vineria – Ciriè (Torino)
• 69. La Piazzetta – Origgio (Varese)
• 70. Alessandro Mecca Al Castello di Grinzane Cavour – Grinzane Cavour (Cuneo)
• 71. Nova – Palermo
• 72. I Due Buoi – Olivola (Alessandria)
• 73. Sakeya – Milano
• 74. Agriturismo Le Tese – Lazise (Verona)
• 75. Linfa – San Gimignano (Siena)
• 76. Irori Sushi Restaurant – Capriolo (Brescia)
• 77.Bistrot de Venise – Venezia
• 78. Podere 1384 – Castellina in Chianti (Siena)
• 79. Osteria del Pesce e non solo – Rovigo
• 80. Botinero – Milano
• 81. i’Qortile – Firenze
• 82. Maurone-Brace Primordiale – Bagheria (Palermo)
• 83. L’Altro Relais – Collevalenza, Todi (Perugia)
• 84. La Filanda Ristorante in Valmadrera – Valmadrera (Lecco)
• 85. Vitantonio Lombardo Ristorante – Matera
• 86. Fenil Conter – Pozzolengo (Brescia)
• 87. Posto Ristoro-Tapas Bar – Torino
• 88. Lemò Agrirestaurant – Sorrento (Napoli)
• 89. Barbagianni Fine Dining – Colle di Val d’Elsa (Siena)
• 90. Fuego y Brasa – Torino
• 91. Da Vittorio – Brusaporto (Bergamo)
• 92. Eugenio Boer Ristorante Bu:r – Milano
• 93. Autentico – Cherasco (Cuneo)
• 94. Ristorante Silos – Torino
• 95. Sapori Solari – Bari
• 96.Vez Ristorante – San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
• 97. Ibisco Garden Restaurant – Sorrento (Napoli)
• 98. Affinity-Kitchen & Alchemy – Roma
• 99. Kikko Ramen-Pan-Asian-Bistrot – Salerno
• 100. Glam di Enrico Bartolini – Venezia
