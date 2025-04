Tommaso, l’ultimo bimbo benedetto da Papa Francesco. La mamma: “Gesto inaspettato”

"Mi ha stupito ci abbia scelti"

ROMA – “Il Papa ha scelto Tommaso per dargli un’ultima carezza. A mio figlio racconterò che, se è stato scelto tra migliaia di altri bambini, non è un caso. Che c’è un senso più profondo”, sono le parole di Anastasia Balestriero che con il compagno Niccolò Barbero domenica si trovava in piazza a Roma per partecipare alla benedizione urbi et orbi di Papa Francesco, che ha preso in braccio il piccolo di tre mesi e dato una carezza sulla testa.

“Tommaso – prosegue Anastasia Balestiero scrive il Corriere della Sera – è stato un bimbo tanto desiderato. È arrivato quando, ormai, avevamo perso le speranze di avere un altro figlio. Da credente, dietro quel gesto così emozionante e improvviso vedo un disegno più grande di noi. Tutto è stato inaspettato“.

Anastasia Balestriero e Niccolò Barbero erano partita da Frassineto, piccolo paese del Monferrato in provincia di Alessandria per trascorrere la domenica di Pasqua a Roma.

“Non ci aspettavamo che il Papa passasse tra la gente – racconta lei –. Vedevamo la sicurezza chiedere di fare spazio, domandavamo speranzosi ma la risposta era sempre la stessa: “Dipende dalla volontà del Papa”. Non avevamo nessuna aspettativa di vedere il Papa né tantomeno di vivere questa esperienza incredibile”.

“Vederlo in piazza è stata già un’emozione – racconta ancora Anastasia -. Mi ha stupito ci abbia scelti ancor prima di fare il giro per tornare verso la piazza. Quando è arrivato davanti a noi ha chiesto di fermare l’auto e farsi portare il bambino”.

“Nemmeno ventiquattro ore dopo apprendevamo la notizia della morte. Mi ha scossa, ero frastornata. Domenica l’avevo visto sofferente non aveva l’ossigeno. Pensavo stesse meglio, non pensavo fosse un addio. Però non era sorridente come sempre e anche per questo il suo gesto mi ha sorpresa: poteva solo salutare, invece ha scelto di accarezzare il mio bambino. Non lo dimenticherò mai. Lo ricorderò sempre anche a Tommaso”.

