Torino-Palermo, Di Benedetto: “Posso dire grazie a questi ragazzi”

Stefano Di Benedetto, allenatore ad interim dei rosanero, è intervenuto nel post partita di Torino-Palermo durante la trasmissione in onda su Italia 1. La sfida, terminata 3-0 in favore dei granata, ha permesso alla squadra di Juric di passare ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei rosanero, agli sgoccioli della sua esperienza sulla panchina della prima squadra, ha rilasciato queste dichiarazioni: “L’importante era fare la prestazione, di fronte avevamo una squadra forte e organizzata, di categoria superiore. Andavamo incontro a delle difficoltà quindi ho chiesto ai ragazzi di essere corti in fase di non possesso e di pungere quando il Torino si sbilanciava. Abbiamo avuto qualche palla gol ma in generale posso dire grazie ai ragazzi del Palermo per come si sono applicati oggi. Mi porto dentro un’esperienza fantastica. A questa squadra serve continuare a lavorare e farlo bene, sono dei ragazzi disponibili e dopo 10 giorni passati con loro posso garantire che ci sono tanti valori sia umani che tecnici. Cosa può servire a questa squadra lo sa la società, ma io posso garantire che c’è una buona base su cui lavorare”.