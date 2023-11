Toscana, altra pioggia nelle zone alluvionate: nuova rottura del torrente VIDEO

Nelle prossime ore previsto ancora maltempo

1' DI LETTURA

Nella notte sono cadute altre forti piogge in Toscana, pioggia che ha causato una nuova rottura del torrente Stella a Casini di Quarrata, comune del Pistoiese tra quelli colpiti dalle esondazioni del 2 novembre: “Sul posto personale e mezzi del sistema regionale”. A renderlo noto, tramite i propri social, è il governatore della Toscana Eugenio Giani.

Il governatore chiede a tutti prudenza evidenziando, comunque, che sono in corso interventi per la messa in sicurezza. “La linea temporalesca tra Lucca e Pistoia – scrive – si è esaurita nel suo spostamento verso levante. Nelle prossime ore piogge residue sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo”.