Trapani, esonerato Torrente: a guidare i granata c’è di nuovo Aronica

Decisivo il ko con il Catania, sesta sconfitta consecutiva

CALCIO - SERIE C

Decisivo per mister Torrente il derby Trapani-Catania. Gli etnei passano al “Provinciale” con un netto 3-0, centrando un’altra vittoria esterna che consente ai rossazzurri di allungare la serie positiva (adesso a 8 risultati utili consecutivi) migliorando la posizione nella griglia playoff.

I granata invece subiscono l’ennesima sconfitta, la sesta consecutiva, allontanandosi notevolmente dalla zona degli spareggi promozione della classifica. Per questo motivo il club trapanese ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico Vincenzo Torrente. Contestualmente, inoltre, è stato esonerato anche il preparatore atletico, Alessandro Pastore.

La guida tecnica della prima squadra è stata affidata nuovamente a mister Salvatore Aronica. L’allenatore palermitano guiderà lunedì 31 marzo, nel pomeriggio, il primo allenamento della squadra. Il Trapani attualmente si trova al tredicesimo posto in classifica con 32 punti. L’obiettivo sarà risalire la china e tentare di accedere a una posizione utile per i playoff in questo finale di stagione.