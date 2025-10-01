 Trapani, consulenze dei fisioterapisti con Le Vie dei Tesori
Trapani, fisioterapisti in campo con Le Vie dei Tesori

Le consulenze sabato 4 e domenica 5 ottobre
TRAPANI – Riparte da Trapani l’iniziativa portata avanti da Le Vie dei Tesori e dall’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo Trapani che mette insieme bellezza e salute offrendo consulenze dei fisioterapisti nel gazebo appositamente allestito in Piazza Municipio i prossimi sabato 4 e domenica 5 ottobre.

Test e strumenti di valutazione

Attraverso specifici test e strumenti di valutazione, si possono identificare eventuali limitazioni
funzionali, o altri problemi di salute di competenza fisioterapica.

Una competenza, quella del fisioterapista, che va ben oltre il trattamento del disturbo muscolo-scheletrico o reumatologico, ma che investe numerosi ambiti della salute: da quello neurologico (Parkinson, sclerosi multipla, distrofia muscolare) a quello cardiorespiratorio (problemi legati a enfisema, bronchiti croniche, esiti di infarto), da quello del pavimento pelvico alla fisioterapia pediatrica e linfologica, a quello delle disfunzioni vascolari.

