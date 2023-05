Trapani, getta crack dalla finestra: arrestato

Perquisita l'abitazione del giovane

1' DI LETTURA

TRAPANI – Aveva cercato di disfarsi del crack detenuto gettandolo dalla finestra, il ventottenne trapanese arrestato sabato scorso, nel quartiere “Bronx”, dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani.

I controlli

Il giovane, già agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, nel corso di un controllo di routine, intuito che i poliziotti avessero intenzione di perquisire la sua abitazione, ha gettato dalla finestra una busta contenente oltre 200 grammi di crack, recuperata subito dagli agenti.

La perquisizione

In seguito, gli operatori della Polizia di Stato hanno trovato in casa un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, appunti manoscritti con indicazione dei clienti e oltre 3.000 euro in contanti.

Estesa la perquisizione al lastrico solare sovrastante l’appartamento, di pertinenza dell’intero stabile, i poliziotti, con l’ausilio di unità cinofile, hanno poi rinvenuto oltre un chilogrammo di marijuana, circa quattro chilogrammi di hashish, oltre ad una riproduzione di pistola modificata in arma comune da sparo munita di silenziatore insieme a diverso materiale destinato alla trasformazione della cocaina in crack.

L’arresto

Il giovane è stato quindi arresto per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed è stato accompagnato presso la locale casa circondariale. Tutto il materiale rinvenuto è stato inoltre sequestrato, in attesa di ulteriori accertamenti.

Il GIP di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha poi convalidato l’arresto, confermando per l’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.