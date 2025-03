Trapani Shark ancora vittoriosa: sconfitta la Unahotels Reggio Emilia

Il match del girone di ritorno

Trapani Shark si impone su Unahotels Reggio Emilia, con la seconda vittoria di seguito dalla ripresa del campionato dopo la pausa per la Coppa Italia. Sul parquet del PalaBigi il quintetto guidato da Jasmin Repeša riesce a tenere sotto controllo i padroni di casa, in vantaggio per due quarti, imponendosi e strappando una vittoria per 89-94. Tra i trapanesi Notae realizza 21 punti, Horton 20.

La partita

Trapani Shark affronta una partita che ha il carattere del benchmark: se nell’andata infatti i siciliani avevano imposto il proprio gioco veloce e offensivo, con l’Unahotels che non era mai riuscita a entrare in partita, la partita di ritorno che si è tenuta al PalaBigi poteva indicare qual è lo stato di salute del basket della Trapani Shark, soprattutto dopo alcune sconfitte importanti come quella con Trento e con Verona.

Così, se anche Trapani non si è imposta come all’andata, trovandosi davanti una Unahotels molto più solida dal punto di vista difensivo e molto più concreta nel realizzare rispetto all’andata, ha comunque dato una prova di grande carattere. Per i due quarti centrali della partita i padroni di casa sono rimasti in vantaggio e hanno imposto il proprio ritmo, bloccando ogni iniziativa dei siciliani. I quali però sono riusciti a riorganizzarsi, a riprendersi il vantaggio e a gestirlo, soprattutto grazie a una grande efficacia sui tiri da tre.

È un altro dei segnali, se mai ce ne fosse bisogno, che il basket della Trapani Shark è solido e non è fatto di semplici fiammate. Jasmin Repeša e i suoi hanno impostato e hanno abituato il pubblico a un gioco aggressivo, veloce e rapidissimo nell’adattarsi all’avversario, nel trovare linee di accesso, nell’imporre la propria fisicità. Il risultato finale di 89-94 regala due punti importantissimi alla Shark, che può tenersi ad appena due punti dalla capolista Brescia nella classifica della serie A.

Unahotels Reggio Emilia – Trapani Shark

I primi due punti della partita arrivano dopo quasi tre minuti di attacchi forsennati da entrambe le squadre. Difesa non perfetta di Reggio Emilia, che colleziona qualche rimbalzo ma sotto la pressione della Shark Trapani si apre e va sotto di undici punti. Il primo quarto si chiude sul 10-21.

Nel secondo quarto l’Unahotels entra davvero nella partita, mettendosi alta in difesa e costringendo Trapani a rallentare e a fare punti solo quando riesce a imporre il suo gioco veloce. Il che succede sempre meno, con Reggio Emilia sempre più convinta in attacco che riesce a passare in vantaggio. Il quarto si chiude sul 42-39.

La ripresa è ancora ostica per Trapani, che non riesce a prendere le misure a una Reggio Emilia sempre più solida in difesa e decisa in attacco. Entrambe le squadre accumulano punti con regolarità, Trapani resta in svantaggio per gran parte del quarto ma riesce lentamente a rifarsi sotto. Il quarto finisce su 65-64, partita apertissima che si deciderà negli ultimi dieci minuti.

Trapani Shark che ritrova l’onda con cui ha riaperto la partita, infilando tiri da tre e schiacciate a ripetizione e mettendo in un angolo l’Unahotels, in una fase di incertezza difensiva. I siciliani ritrovano il proprio attacco veloce e dinamico, tallonati però dai padroni di casa che sul finire della partita hanno un assetto più offensivo. Si chiude su 89-94.

(foto: social Trapani Shark)

