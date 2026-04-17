L'incontro al Mit previsto per il 22 aprile

CATANIA – Il comitato trasportatori siciliani è stato convocato al Mit per la prossima settimana, come aveva chiesto, e ha sospeso lo sciopero dei Tir cominciato martedì scorso nei porti dell’isola.

“Abbiamo ricevuto l’attesa convocazione dal ministro Salvini per il 22 aprile al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – afferma il segretario del Comitato, Salvatore Bella – gli sottoporremo le criticità tutte siciliane e le nostre soluzioni. Confidiamo in un risultato concreto, sia a breve termine che a lungo termine”.

“Ringraziamo i rappresentanti politici siciliani e tutte le istituzioni che si sono attivate per raggiungere questo primo importante risultato – continua -, in particolare Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Luca Sammartino, vicepresidente del governo regionale i prefetti dell’isola e la Digos. Un ringraziamento – conclude Bella – anche a Giovanni Arena amministratore del gruppo Arena Gdo. Permane lo stato di agitazione in attesa dell’esito dell’incontro del 22 aprile. Il fermo è stato pertanto sospeso”.