Trentennale stragi, Ferrandelli: “Qui per ricordare con chi stiamo”

PALERMO – Trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, siamo qui come ogni anno a ricordare da che parte della città stiamo e da che parte della città vogliamo stare, coltivando beni comuni contro Cosa Nostra”. A dichiararlo è il candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli, presente in via Notarbartolo all’Albero Falcone dove si è svolta parte della manifestazione per il trentennale delle stragi.