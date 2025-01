Sarebbe un cittadino romeno di 54 anni, scomparso da giorni

PARTANNA (TRAPANI) – Un cadavere è stato trovato in un dirupo di contrada Frassino a Partanna. I carabinieri hanno accertato che si tratta di un cittadino di nazionalità romena, D.P.A., 54 anni, del quale, nei giorni scorsi, una parente aveva denunciato la scomparsa.

Tornata dalla Romania non aveva trovato a casa l’uomo e così si era rivolta ai carabinieri. Sono scattate le ricerche e soltanto oggi è stato avvistato il corpo dell’uomo nel dirupo.

Per il recupero sono state attivate due squadre di vigili del fuoco, compresa il nucleo speleo-alpino-fluviale. Sono in corso le indagini per accertare le cause della morte.

