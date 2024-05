Trovato morto Angelo Onorato, marito dell'onorevole Francesca Donato

Nella zona di via Ugo La Malfa

PALERMO– Trovato morto Angelo Onorato, marito dell’europarlamentare della Democrazia Cristiana, Francesca Donato.

Il corpo senza vita è stato trovato, seduto sul sedile lato guida, nella macchina dell’imprenditore, parcheggiata in via Ugo La Malfa. L’uomo ha una fascetta di plastica stretta attorno al collo. Si è tolto la vita o è stato ucciso soffocandolo?

Sul posto ci sono i poliziotti della squadra mobile e della scientifica che al momento non escludono alcuna pista, anche quella del suicidio.

In auto non ci sono segni di colluttazione. L’uomo, architetto e titolare di due negozi di arredamento, ha delle tracce di sangue sulla camicia.

“Hanno ucciso mio marito Angelo”, ha detto la moglie Francesca Donato, vice segretaria della Dc, parlando con alcuni amici che l’hanno chiamata per capire se la vittima fosse realmente il marito.

Angelo Onorato

Sarebbe stata la donna a dare l’allarme, non riuscendo a rintracciarlo. dopo avere localizzato la macchina grazie al Gps intorno alle 14:30. In via Ugo La Malfa c’è l’assessore regionale Nuccia Albano e tanti amici dell’uomo. Sono tutti increduli ed escludono l’ipotesi suicidio.

Diverse persone dicono di averlo sentito fino a ieri sera. Nessun segnale di preoccupazione. Al contrario Onorato era molto impegnato nella campagna elettorale per le europee. Anche oggi avrebbe dovuto accompagnare la moglie fuori Palermo per un incontro in vista del voto.

“Sono stato con lui fino a qualche giorno fa per un incontro elettorale. Era sereno”, spiega l’assessore Albano che fa parte dello stesso partito di Francesca Donato.