Ucraina, fuga da Mariupol: abbattuto un drone russo da 7 milioni

Tre civili uccisi da un bombardamento russo nella regione di Donetsk

KIEV – Ucraina, continua la fuga da Mariupol. E’ attesa per stamani la ripresa delle operazioni di evacuazione dei civili. I primi fatti uscire dall’acciaieria Azovstal sono iniziati ad arrivare a Zaporizhzhia nella tarda serata di ieri. Ma ce ne sarebbero ancora 200 da far evacuare. Il sito anche ieri è stato sotto il “fuoco costante” dei russi, secondo Kiev. Colpita anche una chiesa a Odessa: morto un 15enne. L’Ungheria sarebbe stata informata in anticipo dalla Russia della sua volontà di invadere l’Ucraina, affermano intanto da Kiev.

Intanto, almeno tre civili sono rimasti uccisi durante un bombardamento russo sulla città ucraina di Vuhledar, nella regione orientale di Donetsk. Lo ha riferito l’ufficio del presidente ucraino citato dal Guardian. La difesa aerea ucraina ha abbattuto ieri otto velivoli senza pilota russi, tra cui anche un Forpost, un sofisticato drone da ricognizione del valore stimato in sette milioni di dollari. Lo ha reso noto su Facebook il Comando dell’Aeronautica ucraina, secondo quanto riferisce l’agenzia Ukrinform.