Ucraina, la Russia prepara l’assalto al Donbass: nel mirino Mariupol

Allarme dell'intelligence britannica: possibile uso di bombe al fosforo

KIEV – Le sirene antiaeree hanno risuonato anche stanotte in gran parte delle regioni dell’Ucraina, con la Russia che prepara l’assalto al Donbass. Ci sarà un’offensiva su Mariupol e poi “prenderemo anche Kiev”, afferma il leader ceceno Kadyrov. L’arcivescovo della capitale ucraina parla di persone torturate nelle chiese. Trovata una fossa comune con decine di corpi a Buzova, vicino Kiev. Concordati 9 corridoi umanitari per oggi in Ucraina. Lo fa sapere la vicepremier Iryna Vereshchuk su Telegram. In particolare nella regione di Donetsk è previsto il corridoio dalla città assediata di ️Mariupol a Zaporizhzhia sempre con mezzi propri.

CLICCA QUI PER SEGUIRE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA

Intanto il ministero della Difesa britannico avverte: “Un precedente utilizzo da parte dell’esercito russo di munizioni al fosforo nella regione di Donetsk accresce la possibilità di un loro futuro utilizzo a Mariupol, qualora si intensifichi la battaglia per la città. I bombardamenti russi sono continuati nelle regioni di Donetsk e Lugansk, con le forze ucraine che respingono molti attacchi”, aggiunge l’intelligence, aggiungendo che la scelta russa di continuare ad affidarsi a “bombe non guidate” accresce fortemente il rischio di ulteriori vittime tra i civili.