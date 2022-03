La bandiera gialloblu issata dalle forze armate di Kiev nella città a 60 chilometri dalla capitale

ROMA – Ucraina, l’esercito respinge i russi e si riprende la città di Makariv. Lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina ha riferito che “la bandiera ucraina è stata issata sulla città di Makariv” e le forze russe sono state respinte. Lo riporta il Kyiv Independent. Makariv è un insediamento urbano nell’oblast di Kiev, a 60 chilometri a ovest dalla capitale ucraina. Il villaggio aveva contato nei giorni scorsi diverse vittime civili. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DELLA GUERRA

Intanto, oggi il presidente ucraino Zelensky parlerà in videocollegamento ai parlamentari italiani, riuniti a Montecitorio. Dopo il presidente ucraino interverrà anche il premier Mario Draghi. Non mancano però le voci critiche, fra chi ha chiesto che venga ospitato anche Putin e chi annuncia che diserterà la seduta: non ci saranno gli ex M5s di Alternativa, il leghista Pillon, la senatrice del misto Granato, la deputata forzista Giannone, quella pentastellata Segneri e Paragone.