Ucraina, l’Ue prepara le sanzioni per la Russia: colpiremo il 70% del mercato

Si riunisce il Consiglio affari esteri europeo. Von der Leyen esclude misure sul gas

ROMA – Guerra in Ucraina, l’Ue prepara le sanzioni per la Russia. Oggi pomeriggio riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri Ue per il via libera al pacchetto di sanzioni “che impongono massicce e severe conseguenze per la Russia”: dal settore finanziario all’energia, dai trasporti all’export; non dovrebbero esserci misure sul gas. Colpiremo “il 70% del mercato” finanziario russo, dice Von der Leyen. “Utile lasciare aperta la strada del dialogo” con Putin, secondo Macron.