Usa: "Rischio che Russia usi armi chimiche"

KIEV (UCRAINA) – Tre persone, tra cui una bambina, sono rimaste uccise ieri nell’attacco delle forze russe contro l’ospedale pediatrico di Mariupol: lo hanno reso noto le autorità. I raid aerei russi sono continuati nella notte, alcuni hanno colpito due ospedali ed una centrale elettrica nella città di Zhytomyr, a ovest di Kiev. Non si hanno indicazioni di vittime.

DIRETTA

15.05 – Secondo gli Usa c’è il rischio che la Russia “usi armi chimiche” in Ucraina. L’accusa degli Stati Uniti nei confronti di Mosca è arrivata dopo che la Casa Bianca ha negato le accuse russe che l’Ucraina stia sviluppando armi nucleari o biologiche, definendole “assurde” e “un ovvio stratagemma” per cercare di giustificare ulteriori future aggressioni.

15.00 – In una telefonata fra Olaf Scholz, Emmaneul Macron e Vladimir Putin, “Germania e Francia hanno chiesto una tregua immediata”. È quanto si apprende da fonti del governo tedesco. Scholz e Macron hanno insistito sul fatto che la soluzione a questa crisi debba arrivare dalle trattative fra Ucraina e Russa”. I tre leader hanno inoltre deciso di sentirsi di nuovo nei prossimi giorni.

14.50 – “Coloro che riempiono l’Ucraina di armi devono capire che sono responsabili delle proprie azioni”. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa dopo l’incontro con l’omologo ucraino.

13.00 – L’orrore della guerra nelle foto che testimoniano le fosse comuni per seppellire i corpi dei civili ucraini.

12.12 – Le sirene antiaereo sono tornate a suonare a Kiev. Lo annuncia il municipio sul suo canale Telegram, invitando i cittadini a nascondersi nei rifugi.

11.52 – I civili in Ucraina vengono usati “come scudi umani”: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, al termine del suo incontro con il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, in Turchia. “I civili vengono usati come ostaggi”, ha proseguito riferendosi alle “cosiddette forze di difesa territoriale” ucraine.

11.39 – L’Ucraina “non si arrendera’” alle forze russe: lo ha detto il ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, al termine del suo incontro in Turchia con il suo omologo russo Serghei Lavrov.

11.18 – Il maxi convoglio militare russo che avanza da nordovest verso Kiev “ha fatto pochi progressi in oltre una settimana e continua a subire perdite per mano delle Forze armate ucraine”: lo scrive in un tweet il ministero della Difesa britannico nel suo consueto aggiornamento dell’intelligence di Sua Maesta’ sulla situazione in Ucraina. Nel frattempo, si registra “negli ultimi giorni un notevole decremento dell’attivita’ aerea russa, nel suo complesso, sull’Ucraina” prosegue il tweet spiegando che questo e’ “dovuto probabilmente all’inattesa efficacia e resistenza delle Forze di difesa aerea ucraine”. Infine, “la Russia ha schierato giovani soldati di leva in Ucraina” nonostante le precedenti smentite pubbliche del presidente Putin. Secondo i servizi di Londra, con l’aumentare delle vittime tra le file russe, Putin “sara’ costretto ad attingere da tutte le Forze armate russe ed altre fonti per rimpiazzare le perdite”.

10.46 – La presidenza ucraina ha lanciato un appello affinche’ donne e bambini a Kharkiv, Donetsk e Luhansk lascino le loro regioni, diventate ormai troppo pericolose. Lo riporta il Kyiv Inedependent citando Oleksiy Arestovych, consigliere del capo dell’Ufficio del Presidente. “Per coloro che hanno bambini o donne, in particolare nelle regioni di Kharkiv, Donetsk, Luhansk, e’ meglio andarsene. Queste sono citta’ di aspre battaglie militari e non c’e’ niente da fare per i civili, a meno che tu non sia un civile che lavora nei servizi dell’esercito o della citta’”, ha detto Arestovich.

10.27 – La Russia annuncia l’uscita dal Consiglio d’Europa

10.12 – Zelensky: “Putin non si fermerà…”

9.45 – Ancora una notte di guerra in Ucraina, ancora vittime civili e tra i bambini. Un nuovo bombardamento poche ore fa ha colpito un edificio residenziale vicino alla citta’ di Kharkiv causando quattro morti, di cui due bambini. Un attacco ha colpito il villaggio di Slobozhanske, nel sud-est del paese, ferita una bambina di 5 anni, ma i soccorritori scavano tra le macerie per estrarre altri corpi. Sul terreno ieri sono rimasti i corpi dei bimbi dell’ospedale pediatrico di Mariupol colpito dagli attacchi russi che ancora una volta hanno rotto la fragile tregua stabilita per i corridoi umanitari che hanno permesso, l’evacuazione di soli 35mila civili dalle citta’ ucraine. E scatenato l’ira di Zelensky che torna ad accusare la Russia di “crimine di guerra” e “la prova definitiva che e’ in corso il genocidio degli ucraini”. Nella notte raid russi nella regione di Sumy hanno fatto altri morti, tre dice il bollettino ucraino