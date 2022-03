Ucraina, Zelensky pronto ad accettare la neutralità: domani i negoziati

A Istambul il prossimo round di colloqui tra le delegazioni di Kiev e Mosca

KIEV – L’Ucraina è pronta ad accettare uno status di neutralità come parte di un accordo di pace con la Russia, dice il presidente ucraino Zelensky, in un’intervista con giornalisti indipendenti russi riportata dalla Cnn. “Garanzie di sicurezza e lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: siamo pronti ad accettarlo. Questo è il punto più importante”, dichiara Zelensky che accusa anche l’Occidente di “non aver abbastanza coraggio” quando si tratta di aiutare Kiev. Il prossimo round di colloqui tra Ucraina e Russia è atteso a Istanbul da domani. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri Ue di Giustizia e Interno.

