Udc, Salvino Caputo annuncia la propria candidatura alle Regionali

"Grato della fiducia in un momento così importante"

PALERMO – “Ho accolto con entusiasmo e spirito di servizio, l’invito del Coordinatore regionale del Partito On. Decio Terrana, invito condiviso dal Presidente nazionale On. Lorenzo Cesa di candidarmi alle prossime elezioni regionali. Per il rinnovo della Assemblea regionale Siciliana e di mettere al servizio del partito la mia lunga esperienza amministrativa, politica e parlamentare in un momento cruciale per la vita politica siciliana”.

È quanto reso noto dal Salvino Caputo Vice segretario regionale dell’Udc in Sicilia, Salvino Caputo. “Il nostro partito – ha evidenziato – ha assunto un ruolo centrale nel dibattito politico siciliano e registriamo ogni giorno adesioni di Amministratori locali, dirigenti pubblici, imprenditori ed associazioni . Per questo stiamo già lavorando al programma e selezionando donne ed uomini per le prossime elezioni”.

“Salvino Caputo vanta una lunghissima carriera politica – si legge in una nota del partito -. Consigliere comunale e Sindaco di Monreale per 10 anni. Parlamentare regionale per diverse legislature ricoprendo i ruolo di Presidente della Commissione Parlamentare Attività Produttive. Presidente del Gruppo interparlamentare per i rapporti di amicizia con il Regno del Marocco. Presidente del Gruppo interparlamentare per la Difesa della Vita è per i Diritti del nascituro. Componente della Commissione parlamentare regionale Antimafia. E fondatore con altri Sindaci del Consorzio pubblico per la gestione e l’utilizzo dei beni confiscati alla Mafia e alle organizzazioni criminali nel comprensorio della Valle Alto Belice Corleonese.

“Sono veramente grato all’On. Decio Terrana e al Presidente Lorenzo Cesa per la grande fiducia e per consentirmi di contribuire in un momento elettorale così importante a rappresentare il Partito unitamente agli altri amici candidati “.