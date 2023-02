Un anno di guerra in Ucraina: il mondo chiede all’Onu la pace

Ok alla risoluzione al Palazzo di vetro. La Cina invoca il dialogo e il cessate il fuoco

A un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, all’Onu la risoluzione per una pace giusta e duratura passa con 141 sì, 7 contrari e 32 astenuti. Tra questi la Cina, che nella notte italiana pubblica un documento in 12 punti invocando il dialogo e il cessate il fuoco, lo stop alle minacce atomiche e agli attacchi al nucleare civile, la fine delle sanzioni. Astenuta anche l’India, che da oggi ospita il G20.

Gli Usa, nelle stesse ore e alla vigilia del G7, annunciano altri due miliardi di aiuti militari all’Ucraina; e il settimanale Der Spiegel insinua che l’esercito russo starebbe trattando con una società cinese l’acquisto di droni kamikaze. Il premier britannico Sunak invita gli alleati, convocati per oggi in videoconferenza per

l’anniversario, a fornire più rapidamente a Kiev artiglieria e armi a più lungo raggio. Nella notte la Marcia straordinaria per la Pace Perugia-Assisi.