Una cena per aiutare le case famiglia di Palermo VIDEO

L'evento organizzato dall'associazione 'Pi i picciriddi' che devolverà parte del ricavato in beneficenza e per far svolgere attività

1' DI LETTURA PALERMO – Una cena con parte del ricavato che sarà devoluto in beneficenza alle case famiglia ‘La casa di Nemo’, ‘La casa dell’arcobaleno’ e ‘La cosa della speranza’. È l’iniziativa portata avanti dall’associazione ‘Pi i picciriddi’ presieduta da Morena Vecchione e Jessica Di Falco. Nella serata di ieri circa 80 persone hanno partecipato all’evento benefico che si è tenuto al ristorante 161 di Palermo. Non è il primo evento organizzato dall’associazione e non sarà nemmeno l’ultimo perché le idee per aiutare le case famiglia sono diverse, una di questa è quella di arredare al meglio e rendere accogliente la stanza accoglienza, dove i bambini incontrano con gli assistenti sociali e le forze dell’ordine. Grazie alle iniziative precedenti i bambini delle case famiglie hanno potuto assistere dal vivo ad una partita di calcio al Renzo Barbera, sono stati al cinema e al museo, grazie ai prossimi eventi potranno svolgere altre numerose attività che, purtroppo, vivendo all’interno delle case famiglia non possono svolgere. “Aiutare i bambini è un sogno che avevamo, volevamo fare qualcosa per la nostra città – racconta Morena Vecchione -, i bambini sono il futuro quindi perché non intervenire con loro e cercare di regalare qualcosa, ci teniamo veramente tanto“.

