“Una strada per fratel Biagio, un’idea anche della circoscrizione”

Claudio Sala: "Presentata la mozione al sindaco Lagalla"

1' DI LETTURA

“Rivolgo un plauso alla Sesta Commissione consiliare del Comune di Palermo per la mozione di intitolazione di via Tiro a Segno a Biagio Conte, approvata in Consiglio Comunale il 22 febbraio scorso, che non fa altro che rafforzare e porre maggiore attenzione alla mozione già presentata dal sottoscritto e controfirmata da tutto il Consiglio della Seconda circoscrizione, approvata in data 16 febbraio scorso”. Lo dice in una nota il consigliere della Seconda circoscrizione Claudio Sala. “L’aver pensato alla medesima iniziativa dimostra quanto importante sia stata la figura di fratel Biagio e quanto grande sia il desiderio di noi cittadini di rendere omaggio ad un uomo che ha vissuto appieno gli insegnamenti del Vangelo – dice Sala – Ho avuto il piacere, prima di presentare la mozione, di condividere la mia idea con il sindaco Lagalla che ha sposato la proposta, dichiarando la sua piena collaborazione”.