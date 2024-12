Nuove polemiche sull'uso della forza da parte della polizia americana

NEW YORK – Ammanettato e picchiato da tre guardie carcerarie, muore il giorno dopo in ospedale: il video shock di quanto avvenuto a inizio mese in una prigione dello stato di New York scatena le polemiche sull’uso della forza da parte della polizia Usa.

Il detenuto aveva 43 anni e doveva finire di scontare 12 anni per aver accoltellato la fidanzata. Indaga la procura.