Il professionista sconterà la penavdomiciliari

VALLEDOLMO – Il notaio deve scontare 4 anni di carcere. La Cassazione ha reso definitiva la condanna per Gianfranco Pulvino, 63 anni. Il ricorso della difesa è stato dichiarato inammissibile.

I carabinieri della stazione di Valledolmo lo hanno arrestato. È colpevole di intermediazione illecita , sfruttamento del lavoro nei campi ed estorsione. L’uomo ha ottenuto il beneficio di scontare la pena ai domiciliari.

Le indagini, condotte dai militari di Lercara Friddi e Valledolmo e il nucleo ispettorato del lavoro di Palermo, coordinati dalla procura di Termini Imerese, si sono svolte tra il 2018 e il 2019.

I militari scoprirono che alcuni braccianti venivano sfruttati e costretti ad accettare, anche con minacce, retribuzioni inferiori di quanto previsto dal contratto: appena 25 euro giornalieri, rispetto ai 65 euro riportati solo formalmente nelle buste paga.

Il notaio, gestore di un’azienda agricola formalmente intestata all’anziana madre con terreni a Valledolmo, Caltavuturo, Sclafani Bagni e Vallelunga Pratameno, sfruttava gli operai facendoli lavorare 12-13 ore al giorno, senza maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno o festivo e, approfittando del loro stato di bisogno.

In due occasioni Pulvino ha costretto uno degli operai a restituire gran parte dello stipendio percepito nei mesi di dicembre 2018 e gennaio 2019, sempre sotto la minaccia del licenziamento.