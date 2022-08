Varato decreto aiuti bis, Draghi: “La mia agenda è la credibilità”

Per il premier dimissionario si tratta di un provvedimento di "proporzioni straordinarie"

ROMA – “Risposta pronta e credibilità”. Sono queste le caratteristiche dell’agenda Draghi, secondo quanto ha affermato lo stesso premier in conferenza stampa rivendicando i risultati dell’esecutivo. “Il governo ha avuto credibilità interna e internazionale, avere il credito internazionale alto è importantissimo”.

Il cdm ha approvato il decreto aiuti bis Proroga degli sconti su bollette e benzina, rivalutazione delle pensioni e taglio del cuneo più alto delle attese. Ma stanzia anche risorse per la siccità, aiuti per l’ex Ilva, tutele per i consumatori più vulnerabili. “Un provvedimento di proporzioni straordinarie”, come ha detto Mario Draghi che mette a terra 17 miliardi complessivi in aiuti a famiglie e imprese.