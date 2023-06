Vasco Live, la festa e la dedica a Palermo FOTO-VIDEO

In 35mila hanno riempito il Barbera per la prima delle due serate storiche

PALERMO – “La voglio in faccia la verità. E se sarà dura, la chiamerò sfortuna. Maledetta sfortuna”. Inizia con tutta la sagacia di “Dillo alla Luna” il concerto di Vasco Rossi e sembra subito una dedica alla Palermo splendida e terribile, quella che sa guardare in faccia alla realtà e che sa dirlo alla luna, “può darsi porti fortuna”. E finisce con un saluto, prima delle note conclusive di Albachiara, che sono un atto d’amore verso la città all’ombra di Monte Pellegrino. “Palermo, io sono felice di essere qua dopo tanto tempo, in questa splendida città del mondo nell’isola più bella del mondo. Ve lo dico io – garantisce il Blasco – siete fortunati”.

Il concerto di Vasco Rossi, che dopo la prima serata di ieri, oggi fa il bis era storia prima che iniziasse. Dopo 25 anni il Renzo Barbera ha riaperto le porte alla musica e lo ha fatto con la rockstar di Zocca. Lui stesso era stato al Barbera nel 1985 l’ultima volta e nel 2005 al Velodromo. Sono passati quindi 18 anni prima del suo ritorno nel capoluogo siciliano.

Non è certo questo, però, quello che ha fatto confluire ieri nell’impianto sportivo di via del fante uomini e donne di tutte le età, bensì il grande amore per la musica che da decenni unisce. C’erano i diciottenni e chi, più avanti negli anni, a Vasco deve le note della sua giovinezza. C’erano donne in gravidanza che non hanno rinunciato alla festa. E che diranno poi ai loro figli appena nati: “Potrai dire anche tu, io c’ero”.

“Io c’ero”, lo diranno in 70mila, tutti quelli che tra ieri e oggi prenderanno parte alla grande festa, una festa che appunto per Palermo è storia. Sono così i concerti di Vasco, d’altronde. Lui canta e fa cantare gli stadi, si commuove con il pubblico che lo abbraccia e dà sempre il suo messaggio di speranza: “Ce la farete tutti”.

Oggi, quindi, ci sarà il bis, un bis più rilassato anche per l’organizzazione del concerto e della città che ieri ha tenuto e che oggi deve ripetere il copione. Per la seconda volta quindi il Barbera tornerà a gremirsi a partire dalle 15.30. Ieri alle 19, già circa due ore prima del concerto il prato e gli spalti erano pronti a intonare le prime note. Alle 21.15 puntuale il concerto inizierà. E si comincerà a cantare fino al momento in cui si avvicinerà la conclusione che come sempre sarà affidata ai quattro pilastri della musica rock italiana: Sally, Siamo solo noi, Vita spericolata e Albachiara. Che la festa continui.