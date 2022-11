Vasco Rossi a Palermo, in pochissime ore polverizzati 60mila tagliandi

La rock star si esibirà a giugno nel capoluogo siciliano

PALERMO – Sono andati polverizzati in pochissimo tempo i biglietti per le date (22 e 23 giugno) del doppio concerto di Vasco Rossi a Palermo. La vendita, scattata ieri alle 11, è andata a gonfie vele. In pochissimi minuti sono stati venduti oltre ventimila tagliandi, fino a toccare quota 60mila alle 17.

La rock star di Zocca si esibirà il 22 e 23 giugno a Palermo, allo stadio “Renzo Barbera” che tornerà ad ospitare nuovamente un grande evento.

Carmelo Costa, organizzatore dell’evento con la società Musica da Bere srl di cui è proprietario, sui social ha manifestato tutta la propria contentezza per la vendita dei tagliandi: “Ci abbiamo creduto, abbiamo sfidato l’impossibile. Sarà una grande festa per tutti. Oltre 62mila i biglietti venduti in poche ore“.

Restano disponibili ancora pochi tagliandi nei circuiti Box Office Sicilia, Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Per le date del 22 e 23 giugno sono attese oltre 70 mila persone che affolleranno il prato e gli spalti dello stadio palermitano.