Sul posto Anas e polizia stradale

PALERMO – Autostrada Palermo-Mazara del Vallo chiusa per un veicolo in fiamme. La polizia stradale ha chiuso la carreggiata in direzione Mazara del vallo, tra Palermo e Tommaso Natale.

A darne notizia è l’Anas, che si trova sul posto con il proprio personale.